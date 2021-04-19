* ИГ — запрещённая в России организация

Каир, , 19:55 — REGNUM Группа египетских сторонников группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала в Сети видеозапись казни троих мужчин, которых боевики обвинили в поддержке армии Египта.

В ходе убийства одного из них, 62-летнего копта-христианина, террористы заявили, что это предупреждение для всех христиан.

Еще двое мужчин были убиты перед видеокамерой за то, что они «оказывали поддержку египетским военным и другим силовикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте продолжается противоборство сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и государственных силовых ведомств.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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