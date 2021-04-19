Лондон, , 19:51 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» намерено усилить линию защиты 25-летним центральным защитником «Баварии» и сборной Германии Никласом Зюле, которого transfermarkt оценивает в 37 миллионов евро. Об этом сообщили на портале transfermarkt. Контракт футболиста с мюнхенской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Никлас Зюле принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и заработал три желтые карточки. Портал WhoScored оценивает игру футболиста на 6,95 балла из 10 возможных. В среднем за матч футболист совершает 1,4 отбора и 1,3 перехвата.

Немецкий защитник перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» летом 2017 года за 20 миллионов евро.