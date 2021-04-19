Москва, , 19:22 — REGNUM Автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев обвинил популярного исполнителя Егора Крида в плагиате. Об этом 19 апреля пишет издание «Рамблер».

По данным СМИ, Лихачев подал в суд на Егора Крида, и предварительное заседание уже запланировано на 26 мая. «Смотрим, какая правовая позиция у стороны, чтобы подготовить возражение. Естественно, требования мы не признаем», — заявил адвокат Крида, Тимур Матвеев.

Ранее Олег Лихачев подал в суд на рэпера Моргенштерна за несогласованное использование всё той же композиции о президенте России. Иск был удовлетворён, вследствие чего рэпер должен был выплатить Лихачеву компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

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