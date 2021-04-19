Москва, , 19:02 — REGNUM 21 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч ½ финала Кубка России сезона 2020/21 по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Об этом сообщили на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС).

Полная бригада арбитров полуфинала: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Максим Гаврилин | Евгений Турбин. За систему видеоповторов VAR будет отвечать Артем Любимов, ассистентом которого назначен Тихон Калугин. Инспектор игры — Эдуард Малый.

Финал Кубка России 2020/21 пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.