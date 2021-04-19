Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сделало всё, чтобы в 2021 году летняя оздоровительная кампания охватила как можно большее количество юных петербуржцев. Об этом 19 апреля в радиообращении к горожанам заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня в Петербурге в МФЦ начался прием заявлений от родителей на получение сертификатов для полной или частичной оплаты путёвок для детей в оздоровительные лагеря на I и II летние смены.

«В прошлом году городской бюджет помог отдохнуть 22 тысячам юных петербуржцев. Этим летом охватим в пять раз больше — 111 тысяч. Мы возобновили выдачу сертификатов с оплатой городом 60% стоимости путёвок для детей работающих граждан и детей спортивных и творческих коллективов. Увеличили загрузку лагерей с 50% до 75%, продолжительность смен — с двух до трёх недель. Вновь разрешён отдых детей-инвалидов и сопровождающих их лиц», — сказал Беглов.

Он отметил, что возобновляется работа городских лагерей дневного пребывания в школах. К началу летнего отдыха детей ускоренно готовятся 128 городских организаций и 34 организаций в Ленинградской области.

«Особое внимание уделяем вопросам санитарной и пожарной безопасности, а также соблюдению мер безопасности на воде», — добавил губернатор Петербурга.

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