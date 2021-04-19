Кигали, , 18:58 — REGNUM Франция несет значительную часть ответственности за геноцид населения Руанды, произошедший в 1994 году, сообщает 19 апреля агентство Associated Press со ссылкой на доклад, подготовленный для правительства Руанды.

Из текста документа следует, что Франция причастна к вооружению, обучению и тренировкам правительственных сил, устроивших массовые убийства представителей народности тутси в Руанде.

Кроме того, доклад подчеркивает, что тогдашний французский президент Франсуа Миттеран и его администрация знали о готовящемся геноциде тутси, но ничего не сделали для его предотвращения.

Мало того, после событий 1994 года Франция скрывала свою причастность к этим трагическим событиям.

Напомним, в 1994 году власти Руанды устроили серию этнических чисток, в ходе которых за 100 дней было убито от 500 тыс. до 1,3 млн представителей народности тутси, являющейся этническим меньшинством в Руанде.

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