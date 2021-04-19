Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Соглашение о воздушном сообщении между Соединёнными Штатами и Республикой Конго вошло в силу 19 апреля, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Соглашение поможет выстроить современные отношения между США и Республикой Конго в сфере гражданской авиации, а также будет соответствовать международной политике США в отношении Договора по открытому небу.

Госдепартамент отмечает, что условия сделки расширят экономические отношения двух стран и создадут новые возможности для авиакомпаний, поскольку позволят авиаперевозчикам предоставлять более доступные, удобные и эффективные авиаперевозки между границами.

Как сообщало ИА REGNUM, договор по открытому небу, действующий с 2002 года, подписали 34 участника, в основном европейские государства, но также, что наиболее важно, США и Россия. Режим «открытого неба» позволяет осуществлять полеты над территорией государств-участников, чтобы снизить опасения по поводу возможного наращивания военной мощи и потенциального нападения. Информация, полученная во время этих полетов, предназначена для свободного распространения среди стран-участников, что позволяет обеспечить определенную степень прозрачности и (надеюсь) доверия.