Нижний Новгород, 19 апреля 2021, 18:49 — REGNUM Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело против 60-летнего жителя города Дзержинска, подозреваемого в стрельбе по подросткам из пневматической винтовки.
По версии следствия, пожилой мужчина трижды выстрелил в находившихся на игровой площадке во дворе дома подростков, в результате чего 16-летний юноша был ранен в щёку.
На допросе дзержинец сообщил, что совершил преступление из-за того, что игравшие в футбол подростки шумели.
Теперь за хулиганство с применением оружия ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет или штраф в размере до миллиона рублей.