Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело против 60-летнего жителя города Дзержинска, подозреваемого в стрельбе по подросткам из пневматической винтовки.

По версии следствия, пожилой мужчина трижды выстрелил в находившихся на игровой площадке во дворе дома подростков, в результате чего 16-летний юноша был ранен в щёку.

На допросе дзержинец сообщил, что совершил преступление из-за того, что игравшие в футбол подростки шумели.

Теперь за хулиганство с применением оружия ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет или штраф в размере до миллиона рублей.