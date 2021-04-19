Волгоград, , 19:30 — REGNUM Декларации о доходах за 2020 год депутатов Государственной думы, представляющих Волгоградскую область, появились на сайте Госдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Среди депутатов-одномандатников самое заметное снижение доходов у единоросса Анны Кувычко — в 2020 году она заработала 5,29 млн рублей, тогда как годом ранее её доход составил 11,97 млн рублей. Супруг депутата приумножил состояние: в декларации указано 6,38 млн рублей (в 2019 году — 2,05 млн рублей). У остальных единороссов доход изменился не сильно: Владимир Плотников заработал 6,01 млн рублей (6,67 млн рублей в 2019 году), Татьяна Цыбизова — 5,77 млн рублей (против 5,68 млн рублей в 2019 году), Ирина Гусева — 5,61 млн рублей (5,38 млн рублей соответственно).

У депутатов региональной группы «Единой России», представляющих Волгоградскую Пензенскую, Саратовскую и Тамбовскую области лидером по доходам стал Вячеслав Володин с 84,046 млн рублей (в 2019 году политик задекларировал 100,290 млн рублей). Глеб Хор заработал 32,4 млн рублей. Более чем в три раза увеличил свой доход Евгений Москвичев — 20,89 млн рублей в 2020 году и 5,75 млн рублей в 2019 году. Анатолий Петров заработал 6,28 млн рублей, а его супруга 6,03 млн рублей, тогда как в 2019 году доход супруги равнялся 1,67 млн рублей. Нина Черняева задекларировала 5,81 млн рублей, Иван Фирюлин — 5,79 млн рублей, Тамара Фролова — 5,76 млн рублей, Александр Носов — 5,66 млн рублей, Татьяна Касаева — 5,64 млн рублей, что сопоставимо с доходами депутатов за 2019 год.

Игорь Торощин из ЛДПР (депутат, представляющий Астраханскую и Волгоградскую области, а также два округа Свердловской области), за год снизил свой доход с 22,7 млн рублей до 8,3 млн рублей. У его супруги также уменьшился заработок с 2,37 млн рублей в 2019 году до 25 тысяч рублей в 2020 году.

Николай Арефьев (КПРФ, Астраханская и Волгоградская область, Республика Калмыкия) задекларировал 7,76 млн рублей (5,71 млн рублей в 2019 году). У его супруги финансовый график пошёл вверх — женщина заработала 5,44 млн рублей, а годом ранее её доход составлял 386 тысяч рублей.