Вашингтон, , 18:31 — REGNUM В Сети появился трейлер второй анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Его опубликовали 19 апреля на YouTube-канале Netflix.

В ролике показаны фрагменты из анимационных фильмов, которые войдут в антологию. Её премьера состоится на Netflix уже 14 мая 2021 года.

Напомним, «Любовь. Смерть. Роботы» — это сериал-антология, каждая серия которого является отдельным короткометражным анимационным фильмом. Её создал американский кинорежиссёр Тим Миллер.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Сокола и Зимнего солдата» хотела бы сыграть известного рестлера