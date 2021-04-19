Прага, , 18:30 — REGNUM Чехия призывает США и других своих союзников по ЕС и НАТО, проявить солидарность и найти возможность высылки российских дипломатов, работающих на их территории, заявил 19 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек в интервью Sky News.

«Мы очень ценим голос великой Британии и чувствуем аналогичную поддержку со стороны Евроcоюза и США… Мы просим о солидарности, и я уже попросил своих коллег тоже поискать возможность высылки российских должностных лиц, работающих на их территории», — сказал Гамачек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии заявили о причастности спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, а также о высылке 18 российских дипломатов.

Никаких доказательств и сколь-нибудь внятных оснований этих обвинений приведено не было.

В ответ Россия объявила персонами «нон грата» 20 сотрудников посольства Чехии.

Читайте ранее в этом сюжете: Над Баренцевым морем МиГ-31 перехватил самолеты США и Норвегии