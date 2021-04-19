Нижний Новгород, , 18:25 — REGNUM На Театральной площади в центре Нижнего Новгорода установили новый арт-объект — часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия столицы Приволжья.

Несколько дней назад возле здания театра драмы имени Максима Горького появилась подарочная коробка, в которой и было спрятано современное произведение искусства.

Арт-объект создан как дань памяти наследию известного во всем мире нижегородского инженера и изобретателя Ивана Кулибина, изготовившего для императрицы Екатерины Великой уникальные часы.

После торжественного открытия часов, на них запустили обратный отсчет до начала гала шоу в честь юбилея города, которое начнется вечером 21 августа 2021 года.