Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Разработчики социальной сети Facebook добавят в приложение новые голосовые функции. Об этом 19 апреля пишет издание vc.ru.

По данным СМИ, 19 апреля представители соцсети планируют объявить о внедрении серии аудиопродуктов, среди которых будут анонсированы аудиокомнаты и каталоги подкастов. Благодаря новым опциям Facebook сможет конкурировать с Clubhouse и сотрудничать со Spotify.

Добавим, что точной даты запуска новых функций нет. Но об их разработке стало известно ещё в феврале 2021 года.

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