Москва, , 18:01 — REGNUM От повышения ключевой ставки Банка России на 0,25 или на 0,5 пунктов не будет никаких макроэкономических последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал прогноз некоторых экспертов, которые предположили, что в скором времени ЦБ РФ повысит ставку до 4,75%.

«Если ориентироваться на модели Банка России, то нет никаких причин не повысить ключевую ставку. Для приближения ставки к уровню доходностей по государственным облигациям повышать ставку нужно, — сказал Домащенко. — Повышение ключевой ставки уже заложено в ценах. Поэтому тактически ничего не изменится при повышении на 0,25 или 0,5 пунктов. Макроэкономических последствий от повышения ключевой ставки также не последует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что от повышения ключевой ставки стратегически проиграют все.