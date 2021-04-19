Москва, , 17:49 — REGNUM Следственный комитет России начал доследственную проверку по информации о нападении собаки на женщину с ребёнком, сообщили 19 апреля в пресс-службе главного следственного управления СК России по Москве.

Данные об инциденте были размещены в одном из мессенджеров, рассказали в пресс-службе. Там говорилось, что возле ЖК «Саларьево» в Новой Москве на женщину с малолетним ребёнком напала собака бойцовской породы. Уточняется, что ситуацию вмешались прохожие, которые помогли отбиться от животного.

После проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области начата доследственная проверка по сообщению о нападении собаки на ребёнка.

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