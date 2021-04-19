Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Приостановка санкций, введённых Вашингтоном в отношении ряда белорусских предприятий, продлевается до 3 июня 2021 г., говорится в заявлении американского минфина, опубликованном 19 апреля.

Уточняется, что с компаниями «Белнефтехим» (включая филиал в США), «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно» разрешается ряд финансовых операций.

Напомним, вышеуказанные госпредприятия Белоруссии находятся под американскими санкциями, введёнными в 2006 году. Однако через девять лет действие этих санкций было приостановлено.

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