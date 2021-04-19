Гавана, , 17:47 — REGNUM Руководство Компартии Кубы перешло в руки президента страны Мигеля Диаса-Канеля, сообщает 19 апреля Granma.

Во время 8-го конгресса Коммунистической партии, наибольшее количество голов было отдано за то, чтобы Диас-Канель стал первым секретарем центрального комитета организации.

Напомним, что с 19 апреля 2011 года партию возглавлял Рауль Кастро, младший брат и соратник легендарного лидера КубыФиделя Кастро.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Кастро объявил, что решил покинуть пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии.