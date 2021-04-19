Москва, , 17:31 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России в сложившейся ситуации было бы наименьшим вредом, хотя стратегически от этого проиграют все. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, отвечая на вопрос, стоит ли ЦБ РФ повышать ключевую ставку.

«Смотря, с какой стороны посмотреть, — сказал Солодков. — С точки зрения экономического роста — наверное, нет. С точки зрения сдерживания инфляции — да. С точки зрения падения курса рубля — тоже да. Поэтому когда все эти вещи взвешиваются, то во внимание принимается последнее. Если у нас с вами будет высокая инфляция, то для экономики это тоже будет нездорово. Поэтому при прочих равных условиях наименьшим вредом в данной ситуации, наверное, будет повышение ключевой ставки».

Но, как уточнил Солодков, стратегически от повышения ключевой ставки проиграют все.

«В любом случае это замедление и без того замедленного экономического роста. Это удорожает стоимость кредита, удорожает инвестиции. Хорошего в этом ничего нет», — подытожил Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение ключевой ставки — это вредная для России мера, и поэтому Центральный банк РФ, скорее всего, ее осуществит.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин предупредил, что ЦБ может сделать очень вредный для РФ шаг