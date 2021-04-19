Москва, , 17:01 — REGNUM Инициатива по передаче управления муниципальными школами на уровень регионов может стать началом большого процесса по переподчинению школ от регионов к Министерству просвещения, считает омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заячвил сегодня, 19 апреля, комментируя предложение депутата Госдумы Елены Строковой (ЛДПР).

«Условно можно весь процесс разделить на несколько этапов. Первый — составление рейтинга регионов по школьному образованию. Второй — передача управления муниципальными школами к региональным властям. Третий — региональные школы передаются Министерству просвещения. Что это даст? С большой долей вероятности можно ожидать тотальный рост проверок, увеличение отчётности, предписаний, лишение лицензий и аккредитаций учебных заведений, не вписывающихся в картину мира министерства. Кроме того, нас ждет ужесточение контроля над учителями и администрацией», — уверен омбудсмен.

По его мнению, вместо развития, школы погрязнут в работе по устранению нелепых и, зачастую, неправомерных предписаний Рособрнадзора. «Все это уже прошла высшая школа, которая долго еще не оправится от нашествия регулятора», — добавил Володарский.

Напомним, что Строкова указала на необходимость качественного обновления и развития материально-технической базы учреждений общего образования. По ее словам, передача школ с муниципального уровня на региональный позволит решить многие проблемы, а также повысит прозрачность финансирования системы среднего образования.