Москва, , 16:47 — REGNUM 37-летний российский футбольный арбитр Кирилл Левников отстранен от работы в Российской Премьер-лиге как минимум на два матча за нарушение регламента, по которому он не внес в протокол посещение судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины во время матча 25 тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Также из-за скандала с Сухиной «Локомотив» впоследствии обязали провести один матч на нейтральном поле. Сам же Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что другой российский судья Михаил Вилков по решению главы судейского комитета Российского Футбольного Союза (РФС) Ашота Хачатурянца был пожизненно отстранен от судейства.