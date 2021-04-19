Москва, , 16:36 — REGNUM В 2021 году шествие в рамках акции «Бессмертный полк России» вместо 9 мая может состояться 24 июня. Об этом 19 апреля заявила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Организатор акции выразила надежду, что к этой дате санитарно-эпидемиологическая ситуация в России улучшится и Роспотребнадзор смягчит требования к проведению массовых акций.

«Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать свое шествие «Бессмертного полка» в очном формате 24 июня. Это очень достойная дата, когда мы снова смогли бы вывести наших победителей на шествие», — сказал Цунаева.

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