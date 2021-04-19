Москва, , 16:06 — REGNUM Определить точное количество лиц, проживающих в России за чертой бедности не представляется возможным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Эксперт подчеркнул, что в России число бедных превышает те цифры, которые приводятся в официальных отчетах Росстата. Тем не менее, заявление российского предпринимателя Олега Дерипаски о том, что их число превышает 80 млн человек, по всей видимости, также не отражает реального положения дел.

«Никто точно не может сказать сколько бедных и как их правильно посчитать. Определенно, что бедных в России много и мы с 2008 году пережили серии девальваций, которые основательно ударили по домашним хозяйствам. Положение таково, что любой, кто скажет, что официальные показатели верны, точны и правильны попадает в репутационную ловушку. Всем понятно, что это не так», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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