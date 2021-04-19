Сеул, , 16:05 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил 19 апреля Национальное кладбище, где почтил память жертв Апрельской революции 1960 года, сообщает KBS.

После посещения кладбища президент написал в социальных сетях, о том, что «Движение 19 апреля» послужило прочным «корнем демократии».

«Мы должны двигаться к более зрелой демократии, не останавливаясь и не забывая великую историю демократии на этой земле», — отметил он.

Апрельская революция (также известная как Революция 19 апреля и Движение 19 апреля) — серия волнений и беспорядков в Республике Корея в 1960 году в связи с фальсификацией результатов президентских выборов.

Двухнедельные массовые протесты гражданского населения привели к отставке правительства тогдашнего президента Ли Сын Мана, правившего страной в течение 12 лет.

По официальным данным, в результате насильственных действий полиции 183 человека погибли и 6259 человек получили ранения.