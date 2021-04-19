Краснодар, , 15:45 — REGNUM Новое уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя директора одного из департаментов администрации Краснодарского края, сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону. Женщина уже обвиняется в шести эпизодах получения взяток, теперь же в отношении неё возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году, когда женщина занимала должность заместителя главы муниципального образования Лабинский район, между администрацией района и индивидуальными предпринимателями были заключены контракты на приобретение квартир в станице Владимирской для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие же контракты были заключены и в 2019 году. При этом здания, в которых располагались приобретенные администрацией квартиры, в эксплуатацию введены не были, построены с существенными дефектами.

Квартиры не были обеспечены соответствующей системой противопожарной безопасности, в домах отсутствовало утепление кровли, должной прилегающей инфраструктуры не было. Водоснабжение домов осуществлялось из шахтного колодца, правоустанавливающие документы на который отсутствовали, а водоотведение организовано в бетонные выгребы без обследования их негативного воздействия на источник водоснабжения. Однако заместитель главы района подписала акты приема-передачи и приняла в собственность администрации жилые помещения, застройщикам было перечислено более 34 миллионов рублей за квартиры ненадлежащего качества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее женщине было предъявлено обвинение в получении взяток от руководителей муниципальных образований на общую сумму не менее миллиона рублей.