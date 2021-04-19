Джакарта, , 15:31 — REGNUM Посольству Индонезии в Дамаске удалось репатриировать 24 индонезийских граждан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Сирию покинули 24 индонезийских рабочих-мигрантов.

По данным МИД Индонезии, репатриация индонезийских граждан была осуществлена сначала автомобильным транспортом из Дамаска в Бейрут (Ливан), а дальше воздушным транспортом из Бейрута в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию въехало 2680 человек, 1867 из которых были признаны носителями коронавируса.

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