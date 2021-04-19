Москва, , 15:22 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело из-за выброшенных на дорогу пробирок с анализами, сообщает 19 апреля ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл вечером 15 апреля на Курганской улице возле дома номер три, уточняет агентство. Неизвестные лица избавились от медицинских отходов класса Б — промаркированных пробирок с кровью. В результате были нарушены правила утилизации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ) возбуждено в Омске по материалам, представленным прокуратурой.

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