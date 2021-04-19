Ивано-Франковск, Украина, , 15:21 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины у трёх чиновников выявили второе гражданство. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Как рассказали в пресс-службе, у заместителя одного из департаментов областной администрации подтвердили наличие гражданства одной из европейских стран. Также иностранное гражданство выявили у чиновника областного управления Госгеокадастра. Паспорт одной из стран ЕС нашли у чиновницы, имевшей доступ к информационным системам и реестрам Пенсионного фонда.

Все три чиновника были уволены, женщина опротестовала своё увольнение в суде.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины трёх человек, подозреваемых в причастности к контрабанде. Поводом для такого решения стали «санкции», введённые против этих людей Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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