Киев, , 10:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины трёх человек, подозреваемых в причастности к перевозке контрабанды. Об этом сообщил 14 апреля интернет-ресурс Liga.net со ссылкой на собственные источники.

Поводом для такого решения стало наличие у подозреваемых второго гражданства — Израиля, Армении и Румынии.

Журналисты сообщили, что в данный момент ведётся подготовка к депортации этих людей с Украины.

Напомним, ранее санкции в отношении «контрабандистов» ввёл Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя это решение, отметил, что подобные решения должны выноситься после соответствующего решения суда.

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