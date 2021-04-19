Москва, 19 апреля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. С начала года в России число преступлений в IT-сфере выросло более чем на треть. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ.

Christoph Scholz Хакер

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По данным ведомства, за первые три месяца текущего года в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад.

«В том числе с использованием сети интернет — на 51,6%, при помощи средств мобильной связи — на 31,6%», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, в 2020 году увеличение числа преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировали во всех регионах России. Среди них почти половина мошенничеств (46,4%), треть — кражи (34%), практически каждое десятое — сбыт наркотических средств (9,2%).