Лондон, 19 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Политика России на западном направлении претерпевает существенные изменения, и проводить её должны люди, которые руководствуются не«надеждами», а трезвым пониманием интересов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 апреля, комментируя высказывания посла России в Великобритании Андрея Келина.

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1550

Как сообщалось ранее, Келин заявил, чтоза полтора года с момента его назначения отношения между Россией и Великобританией, вопреки его«надеждам», ухудшились. В ближайшее время правительство Великобритании намерено представить законопроект «о защите от враждебных государств». По мнению местных СМИ, таковыми власти считают в первую очередь Россию и Китай.

« Воинственная риторика и агрессивные антироссийские действия Лондона не должны восприниматься как что-то новое. Великобритания всегда была враждебно настроена к России, лидировала в этом плане. Когда-то она ненадолго уступала пальму первенства Франции или Германии, в последнее время — США, но суть её подхода к нам всегда оставалась неизменной. Так что законодательное закрепление статуса России как «враждебного государства» станет лишь своеобразным жестом открытости. Даже в своём нынешнем виде, с правлением капитала и влиятельным прозападным лобби, наша страна для Лондона — это нежелательная внешняя реальность, которая должна быть уничтожена.

На фоне происходящего российский посол в Лондоне Келин рассуждает о каких-то «надеждах», которые он испытывал при назначении на эту должность полтора года тому назад и которые, мол, «не оправдались». Какие надежды? Почему он их испытывал? Неужели в момент назначения ему было не понятно, в чём состоит суть политики Лондона в отношении нашей страны?