Лондон, , 14:37 — REGNUM Власти Великобритании могут обязать футбольные клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм» вернуть заемные средства, взятые ими в Банке Англии, из-за того, что они приняли участие в создании Суперлиги. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что идея о создании Суперлиги не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас», — сказал Джонсон.

Джонсон допустил, что власти могут потребовать от «Арсенала» и «Тоттенхэма» обратно госсредства, которые были им предоставлены, чтобы клубы смогли справиться с потерей дохода в период пандемии.

Также Джонсон отметил, что английские футбольные болельщики вряд ли довольны планами по созданию нового турнира. По его мнению, клубы, которые готовятся принять участие в Суперлиге, должны сохранить связь со своими болельщиками.

В 2020 году «Арсенал» взял у Банка Англии ссуду в размере 120 млн фунтов стерлингов ($165 млн) с обязательством погашения в мае 2021 года. «Тоттенхэм» взял кредит на сумму 175 млн фунтов ($240 млн).

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Кроме «Арсенала» и «Тоттенхэма», это ещё четыре английских клуба — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».

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