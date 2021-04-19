Рига, , 14:27 — REGNUM Задержание правоохранительными органами группы работников таможни в Терехово (восточная Латвия) может быть связано с подобными событиями 2007 года, закончившимися скандальным решением суда.

Об этом сообщил Lsm.lv, напомнив, что задержание осенью 2007 года группы латвийских таможенников, пограничников, местных предпринимателей и мэра приграничного города Зилупе Олега Агафонова так и не привело к обвинительному приговору в суде. Более того, все они были оправданы.

То, что нынешние аресты являются закономерным продолжением многолетних традиций коррупции на таможенных постах страны, признала генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе: «По-прежнему находятся люди, которые считают, что взять 5 евро — это не коррупция, это традиция».

В госпрокуратуре Латвии заявили, что результатов по новому делу можно ожидать уже в ближайшие месяцы и что все виновные будут наказаны. Однако местные СМИ выражают сомнения в благополучном для прокуратуры исходе дела.

Пример скандального дела 2007 года, закончившегося оправданием обвиняемым, тому доказательство, считают местные журналисты.