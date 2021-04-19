Мадрид, , 14:26 — REGNUM Проект проведения клинических испытаний возможности инъекции вакцины компаний Pfizer или Moderna тем, кто уже получил первую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, представили 19 апреля в Институте здоровья им. Карлоса III. Об этом агентство EFE.

По информации медицинского учреждения, в нем примут участие 600 пациентов, которым была сделана первая прививка вакциной AstraZeneca перед тем, как использование этого препарата было приостановлено.

Как отметила директор Института здоровья Карлоса III Ракель Йотти в презентации исследования под названием CombiVacS, его целью является «получение научных доказательств» для проверки безопасности комбинации других вакцин с AstraZeneca.

Напомним, целый ряд стран приостановил использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после появления у некоторых из их проблем с тромбами.