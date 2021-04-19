Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM Туристический поток в Свердловскую область сократился в 2020 году на 54%, заявила на пресс-конференции и. о. глава регионального центра развития туризма Надежда Шестакова.

По словам Шестаковой, если в 2019 году область посетили 1,6 млн туристов (на 6% больше, чем в 2018 году), то в 2020 году — лишь 726 тыс. туристов.

И.о. руководителя центра выразила надежду, что в 2021 году турпоток удастся вернуть к «допандемийным» показателям. В области наметили ряд мероприятий для привлечения туристов, в частности, запуск ретропоезда в Верхнюю Пышму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский кластер «Гора Белая» стал фаворитом конкурса Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

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