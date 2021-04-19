Алушта, Крым, 19 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Жителям города Алушты Республики Крым вернут подачу воды дважды в сутки. Решение принято после многочисленных обращений горожан, написала в соцсетях глава города Галина Огнёва 19 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Предложенный ГУП РК «Вода Крыма» график подачи — один раз в сутки с 17:00 до 22:00 — экономически обоснован специалистами. Но я вижу и слышу все обращения наших горожан и в социальных сетях, и на «горячую линию» администрации. Уважаемые алуштинцы, с 20 апреля мы переходим на график подачи воды ДВА раза в сутки с 06:00 до 08:00 и с 19:00 до 22:00», — сообщила глава администрации.

Огнёва добавила, что ситуация с водой в Алуште в преддверии туристического сезона сложилась тяжёлая, и на данный момент притоки в Изобильненское водохранилище не позволяют надеяться на улучшении ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад власти Алушты анонсировали ужесточение графика водоснабжения. При этом решение коснется лишь жителей, санатории и гостиницы будут полностью обеспечены водой.