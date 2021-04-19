Москва, , 13:47 — REGNUM В республиках Коми, Марий Эл, Архангельской, Владимирской, Вологодской и Новгородской областях завершаются муниципальные выборы. По данным общественных штабов по наблюдению, которые ведут мониторинг избирательного процесса на протяжении всего дня голосования, существенных нарушений на выборах не зафиксировано. «Муниципальные выборы показали: это не рядовое событие, это конкуренция со своей драматургией. Это серьезная проверка на прочность политической системы, испытание для организаторов выборов, проба сил для наблюдателей», — сообщил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

В республике Коми прошли повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Ухта» по одномандатному избирательному округу №16. Здесь для голосования были открыты 2 избирательных участка. Свои кандидатуры представили члены партий «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженец. Также дополнительные выборы депутата Собрания депутатов прошли во втором по величине городе Республики Марий Эл — городском округе «Город Волжск». Член общественной палаты Республики Марий Эл Ирина Петрова отметила, что выборы прошли в спокойной обстановке.

В Архангельской области, где завершаются дополнительные выборы депутатов городской Думы Коряжмы по двухмандатному избирательному округу №9, на мандаты претендуют 7 кандидатов: по два от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», а также самовыдвиженец. Выборы в местный совет депутатов проходили и в Коношском муниципальном районе.

В Коношкинском районе, где прошли выборы депутатов в районное Собрание, зафиксирована попытка распространения ложной информации от корреспондента сетевого издания «Молния».

«Корреспондент «Молнии» Владимир Егоров посетил три УИКа в поселке Коноша. На одном из избирательных участков он стал свидетелем профилактической беседы сотрудников полиции с избирателями. Эту беседу Егоров указал в качестве примера сбора полицией персональных данных избирателей. Это — абсолютный фейк», — подчеркнул эксперт Вадим Трескин.

Все участки в Суздальском, Гороховецком, Петушинском районах Владимирской области, где прошли выборы депутатов в местные Советы, открылись вовремя, и выборы прошли без нарушений.

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод, прибывший в регион для контроля за муниципальными выборами, с самого утра посетил несколько избирательных участков в Суздальском районе. «Комиссии выполняют свою работу гласно и открыто, нарушений в процедуре на текущий час не зафиксировано», — рассказал эксперт. Контроль за чистотой голосования проводят наблюдатели от Общественной палаты региона, партий и кандидатов. Александр Брод совместно с профессором, доктором исторических наук, председателем Общественной палаты Владимирской области и руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами Анатолием Анниным, провёл контроль обеспечения чистоты голосования на избирательных участках Петушинского района: «серьёзных нарушений в организации процедуры голосования не выявлено».

В Вологодской области голосование на довыборах депутатов в местные советы проводилось в Вожегодском, Междуреченском и Чагощенском районах.

«В очередной раз муниципальные выборы показали: это не рядовое событие, это конкуренция со своей драматургией. Это серьезная проверка на прочность политической системы, испытание для организаторов выборов — участковых и территориальных комиссий. Это проба сил для общественных наблюдателей. И сегодняшний день показал реальное многообразие политических сил, участвующих в борьбе за власть на муниципальном уровне. Избирательная система продемонстрировала открытость, умение слышать критику и исправлять недоработки. Есть повод задуматься общественным штабам: усилить обучение наблюдателей, работу с экспертами. Наибольшее количество сообщений приходило сегодня из Красноярского края. И неудивительно: динамичный регион с многообразием политических сил, переплетением финансовых и хозяйственных интересов, что определяет острую политическую борьбу. На втором месте по поступлению проблемной информации: Архангельская и Томская области, Алтайский край. Однако часть проблемной информации не подтвердилась, часть — стала поводом для принятия мер комиссиями, часть — оставлена для разбора полётов. Ассоциация НОМ продолжит и впредь пристально наблюдать за ходом муниципальных кампаний», — подвёл итоги дня голосования член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.