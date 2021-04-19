Минск, , 13:38 — REGNUM Проблемы соблюдения прав человека, санкции Запада и «иные темы, представляющие взаимный интерес» обсудит министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе визита 19−20 апреля в Швейцарию. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Читайте аналитику сюжета: Белорусская многовекторность

Макей примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. Глава белорусской дипломатии встретится с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреисусом, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурэром.

Также читайте на эту тему: МИД Белоруссии назвал СПЧ ООН «инструментом Запада»

Накануне, 16 апреля в Минске прошли переговоры Макея с послами Германии и Франции. Согласно сообщению германского посольства, Манфред Хутерер и Николя де Лакост «выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Белоруссии и напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы».

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии