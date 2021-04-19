Алма-Ата, Казахстан, , 12:56 — REGNUM Спортсмен из Узбекистана Жахонгирмирзо Туробов занял первое место в чемпионате Азии по вольной борьбе в Алма-Ате, сообщили в пресс-службе узбекистанского Олимпийского комитета.

Борец стал сильнейшим в весовой категории до 61 кг. В категории до 70 кг Сирожиддин Хасанов завоевал второе место, уступив казахстанскому борцу Сирбазу Талгату. «Бронзу» чемпионата Узбекистану принесли Ихтиёр Наврузов (74 кг) и Нодиржон Сафаров (57 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, 13−18 апреля в Алма-Ате прошел чемпионат Азии по вольной, женской и греко-римской борьбе. Первое место в весовой категории 97 кг завоевал иранский борец Али Халил Шабанибенгар.