Москва, 19 апреля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Ну кому, как не долларовому миллиардеру с двойным гражданством, лучше знать, сколько в России люди зарабатывают, задаётся вопросом автор авторитетного сибирского телеграм-канала buzoters_and_crows, комментируя заявление Олега Дерипаски о том, что 80 млн граждан России располагают доходами ниже прожиточного минимума:

Давид Альфаро Сикейрос. Борьба за равенство. 1961

«Вот спроси Олега Владимировича, сколько буханка хлеба в «Пятерочке» стоит, он вряд ли скажет. А всех бедных посчитать — это запросто.

Конечно, к Росстату можно иметь претензии. И доступная ипотека нужна в регионах. Да и в столице тоже. Тут бузотёры согласны с бизнесменом. Только удивительно, как владелец заводов, газет, пароходов вдруг обнаружил повальную бедность в России именно в думский выборный год, на подготовке к летней кампании.

И решил слегка пораскачивать свою «Клио». Или «Селенгу»? Мы, признаться, запутались в его яхтах. Может быть, как раз количество яхт у немногих как-то связано со скромными доходами большинства?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал данные Росстата о снижении бедности в России, заявив: число российских граждан, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, в реальности почти в 4,5 раза больше.

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