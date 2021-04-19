Париж, 19 апреля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Звонить в Москвупрезиденту Франции Эммануэлю Макронуимеет смысл, только если Париж реально готов действовать в Донбассе исходя из интересов мира и стабильности в Европе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 апреля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон на «Бизнес-диалоге Россия – Франция». Санкт-Петербург

Как сообщалось ранее, Макрон призвал Россию «осуществить деэскалацию» в Донбассе, поскольку «сложившаяся ситуация и уровень напряжённости абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы«. В ближайшее время президент Франции намеревается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

« Для того чтобы оценить последствия этого и других подобных заявлений Эммануэля Макрона по конфликту в Донбассе, надо задать простой вопрос: что реально он сам сделал в целях снижения конфликтности на линии разграничения между Украиной и ЛДНР, нахождения политического решения? Разве эскалация напряжённости, концентрация войск, осуществлённые Киевом в этом регионе, не плод поддержки киевского режима Францией? Да и сама трансформация Украины в резко антироссийском и русофобском направлении — это ведь тоже «заслуга» Парижа.

Макрону следовало бы потратить свои калории не на пустые призывы в России, а на принуждение Киева к осуществлению того, о чём договорились в Минске в 2015 году. Об этом много говорится, но пока Россия не продемонстрировала свою готовность реально защитить Донецк и Луганск от нового карательного вторжения, Киев рассчитывал, что ему удастся уйти от известных политических решений, на которые в соответствии с «Минском-2» он должен пойти. Теперь, думаю, у него не должно быть сомнений, что силовое решение не пройдёт. А если надежды на него остались, то лучше пусть их развеют Макрон и Меркель, чем они будут развеяны новой войной. К сожалению, однако, как мы поняли после недавней встречи Макрона и Зеленского, Франция работает в противоположном направлении.