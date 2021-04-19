Воронеж, , 12:09 — REGNUM До двух тысяч сотрудников планирует сократить компания «Эконива» — один из крупнейших производителей молока в России. Компания имеет четыре завода в Воронежской, а также в Калужской и Новосибирской областях, штаб-квартира расположена в Воронежской области.

По информации экспертов, компания имеет высокую долговую нагрузку, не исключена, по их мнению, продажа непрофильных и низкорентабельных активов. Как сообщает «Коммерсантъ», основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр уточнил, что сократить планируется от полутора до двух тысяч человек, всего в штате компании находится 14 тыс. сотрудников. Каких именно подразделений коснётся сокращение, не уточняется.

Дюрр также сообщил, что холдинг будет развиваться более низкими темпами, чем ранее — в частности, не планируется строить новые фермы самостоятельно. Именно с этим и связаны сокращения. Вместе с тем, Дюрр опроверг информацию о финансовых трудностях компании, заявив изданию, что «дела идут хорошо, а финансовые планы перевыполняются».

Компания «Эконива» была основана в 1994 году предпринимателем из Германии Штефаном Дюрром. Сегодня является крупнейшим производителем сырого молока в России — объём производства составляет более 3 тыс. тонн сырья ежесуточно.