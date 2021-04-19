Москва, , 11:11 — REGNUM Многие депутаты Государственной думы РФ, представляющие Воронежскую область, увеличили свои доходы в 2020 году по сравнению с 2019 годом, однако удачным «пандемийный» год оказался не для всех. Сведения о доходах и недвижимости депутатов опубликованы на сайте Госдумы.

Основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия»), в 2020 году, как и в предыдущие годы, является лидером среди депутатов Госдумы от Воронежской области по доходам: за минувший год он отчитался в получении 186 396 370,93. При этом по сравнению с 2019 годом его доходы упали: годом ранее он сообщил о получении 247,7 млн рублей. Пандемийный год плохо сказался и на заработках супруги Пономарёва: за 2020 год она отчиталась в доходах на сумму 14 491 042,14, тогда как в 2019 году доходы составили 15,7 млн рублей. Пономарёв сохранил в собственности три квартиры в Испании, земельный участок площадью почти 2 тыс. кв. м и дом. В собственности супруги депутата — земельный участок под индивидуальное жилое строительство площадью более 2 тыс. кв. м, жилой дом в 215 кв. м, нежилое встроенное помещение и нежилое здание. В гараже депутата автомобили ГАЗ-21В «Волга», Mercedes Benz CL 63 AMG, Ford S-MAX и квадроцикл CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 800, моторное судно Апполон 490. У супруги депутата, судя по декларации, автотранспортных средств нет.

Алексей Гордеев («Единая Россия») в 2020 году заработал 11 543 511,01 руб. По сравнению с 2019 годом он значительно снизил доходы — тогда он отчитался о 17,3 млн рублей. Супруга Гордеева в 2020 году получила доход в 3 962 211,16 руб., что чуть меньше, чем в 2019 году (4,4 млн). Недвижимости Гордеев не имеет, у супруги в собственности — квартира в более чем 250 кв. м и два машиноместа. Автомобилей у супруги Гордеева нет, сам депутат владеет раритетными АЗЛК Москвич М-403 и ГАЗ М-20 Победа.

Андрей Марков («Единая Россия») по итогам 2020 года отчитался о доходе в 5 616 118,52 руб. (5,4 млн — в 2019 году). Супруга Маркова в 2020 году дохода не получила (в 2019 — 720 тыс. рублей). В собственности Маркова — два земельных участка, один под индивидуальное жилищное строительство и один садоводческий, а также квартира (общая совместная собственность) и нежилое помещение. Супруга владеет тремя земельными участками, жилым строением и имеет долю в квартире. Автомобилем Марков за год так и не обзавелся, супруга его ездит на Mercedes Benz GLC 200 4Matic.

Евгений Ревенко («Единая Россия») в 2020 году получил доход в 5,3 млн рублей, что соответствует его доходу и за 2019 год. А вот супруга депутата доход увеличила: если по итогам 2019 она сообщила о 3,6 млн, то по итогам 2020 года — уже о 5,3 млн рублей. У депутата и его супруги в собственности по одной квартире. Оба любят автомобили Land Rover: Ревенко ездит на Land Rover Range Rover, его супруга — на Land Rover Range Rover Evoque.

Татьяна Сапрыкина («Единая Россия») сообщила о получении в 2020 году 5 618 224,73 руб. (в 2019 году доход составил менее 5,5 млн рублей). Супруг депутата, как и годом ранее, доходов не имел. В собственности депутата — квартира и гараж, у супруга недвижимости нет. Автомобиля Сапрыкина не имеет, в собственности её супруга — Volvo 850 и Toyota Camry.

Сергей Чижов («Единая Россия») по итогам 2020 года отчитался о доходах в 5 485 767,93, что лишь немногим больше, чем он задекларировал годом ранее (менее 5,2 млн рублей). В собственности Чижова — земельный участок в 1,2 тыс. кв. м и жилой дом площадью более тысячи квадратных метров. Доходы двух несовершеннолетних детей (из четырёх) составили по 332,3 тыс. рублей. Двое детей депутата владеют также долями в квартире.

Владимир Богодухов («Единая Россия», Рязанская область, Воронежская область, Липецкая область, Владимирская область) в 2020 году заработал чуть больше, чем в 2019: почти 8,15 млн рублей против 7,9 млн. Доходы супруги в 2020 году составили, как и в 2019 году, чуть более 600 тыс. рублей. В собственности супругов — квартира в общедолевой собственности, супруге принадлежит также земельный участок, жилой дом и гараж с погребом. Автомобиля нет ни у одного из супругов.

Михаил Гулевский («Единая Россия» Рязанская область, Липецкая область, Воронежская область, Владимирская область) отчитался по итогам 2020 года о доходе в 6,6 млн рублей, как и в 2019 году. Доход супруги Гулевского в 2020 году составил чуть более 500 тыс. рублей, такой же доход она показала и в 2019 году. В собственности депутата квартира, гараж и подземная стоянка, супруга владеет земельным участком и одноэтажным рубленым жилым домом. Ездит депутат на Audi A6.

Андрей Макаров («Единая Россия» Рязанская область, Липецкая область, Воронежская область, Владимирская область) в 2020 году отчитался о доходе в 7,2 млн (менее 5,5 млн — в 2019 году). В его собственности квартира. Автомобиль депутат сменил: если в 2019 году он владел Lexus LS 460, то в 2020 году — уже Lexus LS 500.

Сергей Гаврилов (КПРФ) по итогам 2020 года сообщил о доходе в 5,6 млн рублей (в 2019 — 5,3 млн). Супруга депутата заработала немногим более 360 тыс. рублей. В собственности депутата только квартира, супруга владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и нежилым зданием. В собственности депутата мотороллер ТМ3, супруга владеет Volkswagen Beetle.

Алексей Журавлёв («Родина») задекларировал по итогам 2020 года 5,6 млн рублей (5,4 млн в 2019 году). Собственности у депутата, как и автомобиля, нет.