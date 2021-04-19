Канберра, , 11:08 — REGNUM В перерывах между съёмками кинокомикса «Тор: Любовь и гром» актёры Крис Хемсворт и Метт Дэймон ходят на матчи UFC. Об этом сообщил портал ComicBook.

https://www.instagram.com/p/CNy47JppS4U/

Актёры посетили последний матч UFC Fight Night, который проходил в Австралии (где и ведутся съёмки нового «Тора»). Крис Хемсворт опубликовал селфи с мероприятия.

Напомним, премьера кинокомикса «Тор: Любовь и гром» состоится в мае 2022 года. Режиссёром картины выступил Тайка Вайтити.

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