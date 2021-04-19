Манила, , 10:44 — REGNUM Власти Филиппин конфисковали 200 тонн незаконно пойманных гигантских моллюсков, сообщает CNN Indonesia.

В полиции береговой охраны Филиппин заявили, что четверо подозреваемых были арестованы в море Сулу.

«Изъятие гигантских моллюсков из их естественной среды обитания — это форма преступности, передаваемой из поколения в поколение», — заявили в совете по устойчивому развитию.

Защитники морской среды говорят, что на гигантских моллюсков все чаще охотятся нелегально, потому что они так же ценны, как слоновая кость.

Длина раковины этих гигантских моллюсков может достигать 1,3 метров, а вес может превышать 250 кг.

Напомним, в начале марта власти Филиппин изъяли 80 тонн гигантских раковин моллюсков на сумму $3,3 млн.