Новосибирск, , 10:14 — REGNUM В Новосибирске сотрудник конвоя применил табельное оружие против обвиняемого, удерживавшего одного из конвоиров во время доставки в Центральный районный суд города. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что обвиняемый во время разгрузки конвойного автомобиля удерживал сотрудника конвоя, угрожал применением насилия и требовал его отпустить. В результате один из сотрудников применил табельное оружие.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Красноярске конвой случайно выпустил 45-летнего подсудимого, обвиняемого в хранении наркотиков, из зала суда.

Меру пресечения в тот день выбирали двоим подсудимым. По одному из них судья отказала в ходатайстве о продлении заключения. После этого полицейские выпустили подсудимого, но не того.

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