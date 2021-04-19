Москва, , 09:50 — REGNUM В Госдуме предложили банкам блокировать счета, на которые пострадавшие от мошенников перечисляли свои деньги.

«Банки должны возвращать деньги пострадавшим от рук мошенников без всяких дополнительных мер! И блокировать счета, куда пострадавшие перечисляют свои кровные!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Дополнительные бюрократические лабиринты только упрощают работу мошенникам, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Сейчас если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.

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