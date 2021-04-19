Неаполь, Италия, , 09:43 — REGNUM «Наполи» сыграл вничью с «Интером» в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 36-й минуте матча «Наполи» открыл счёт — мяч был записан как автогол вратаря «Интера» Самира Хандановича. Миланский клуб восстановил равновесие в счёте благодаря голу полузащитника Кристиана Эриксена на 55-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды 60 очков. «Интер» идёт на первом месте с 75 очками.