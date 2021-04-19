Пенза, , 09:55 — REGNUM Сенатор Мария Львова-Белова, представляющая Пензенскую область в Совете Федерации РФ задекларировала доходы за 2020 год. Информация об этом появилась на сайте Совфеда.

Мария Львова-Белова представляет исполнительную власть Пензенской области в верхней палате российского парламента с сентября прошлого года. Ее доход за 2020 год составил 2 млн 932 тыс. 722 рубля 27 копеек. Супруг задекларировал 445 тыс. 920 рублей 75 копеек.

В собственности семьи участок для индивидуального жилищного строительства (437 кв. м), дом (94,6 кв. м), баня (13,6 кв. м) и сарай (7,8 кв. м). В пользовании Львовой-Беловой находится квартира площадью 128,9 кв. метров. Супруг владеет двумя автомобилями: Toyota Vitz и «Лада-Ларгус», а также квартирой площадью 78,7 кв. метров.

Доходы бывшего сенатора Олега Мельниченко, ставшего врио губернатора Пензенской области, пока не опубликованы.

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