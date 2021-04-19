Пенза, , 09:08 — REGNUM В Госдуме РФ интересы Пензенской области представляют Сергей Есяков и Иван Фирюлин («Единая Россия»), а также Александр Самокутяев («Справедливая Россия»). На официальном сайте органа власти появились декларации с их доходами за прошлый год.

Первый зампредседателя комитетa Госдумы Сергей Есяков задекларировал доход в размере 11 млн 241 тыс. 619 рублей 69 копеек. Это чуть меньше, чем в 2019 году (12 млн 667 тыс. 20 рублей 53 копейки). У него в собственности находится два жилых дома (266,6 и 293,8 кв. м), два земельных участка (1332 и 956 кв. метров), четверть квартиры (120,6 кв. метров), гараж (29,2 кв. метра) и два гаражных бокса (20,3 и 20,6 кв. метра), нежилое помещение (4,2 кв. метров) и баня (100 кв. метров). Есяков также владеет снегоболотоходом и гидроциклом. Его супруга за год задекларировала доход в размере 8 млн 663 тыс. 605 рублей 3 копейки. Ей принадлежит земельный участок под гараж (21 кв. м), участок под строительство магазина обуви (407 кв. м), четверть квартиры (120,6 кв. м), гараж (18 кв. м), части пяти нежилых помещений и автомобиль Mercedes-Benz GLK-300.

Александр Самокутяев, ставший депутатом лишь в сентябре, за год задекларировал доход в размере 10 млн 194 тыс. 544 рублей 70 копеек. Принадлежит ему жилой дом (194,5 кв. м), два земельных участка (под индивидуальное жилищное строительство — 1512 кв. м, под дачное — 877 кв. м), квартира (69 кв. м) и треть квартиры (103,9 кв. м), а еще автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Его супруга заработала 529 тыс. 567 рублей 72 копейки, в собственности у нее треть квартиры (103,9 кв. м) и автомобиль Mazda CX-5.

Иван Фирюлин задекларировал доход за прошлый год в 5 млн 796 тыс. 854 рублей 72 копейки (почти столько же, сколько в 2019-м — 5 млн 601 тыс. 529 рублей 11 копеек). Он владеет: земельный участок (5 тыс. кв. м), жилой дом (153,8 кв. м), квартира (98,9 кв. м) и автомобиль ВАЗ-2107. Его супруга заработала 680 тыс. 585 рублей 97 копеек. Она владеет квартирой (115,2 кв. м).

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