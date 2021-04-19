Токио, , 09:21 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, в игре Street Fighter V появится новая героиня по имени Роза. Об это стало известно из трейлера, опубликованного на официальном YouTube-канале проекта.

По сюжету, Роза — итальянская гадалка, владеющая таинственной Силой Души. В бою героиня использует как рукопашные приёмы, так и могущественную магию.

ИА REGNUM напоминает, что Street Fighter — это популярная серия игр-файтингов, разработанная японской компанией Capcom. Релиз первой части состоялся в 1987 году.

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